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Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Waddenhausen. Unfall auf der Soorenheider Straße.

Lippe (ots)

Eine 24-jährige Autofahrerin kam am Sonntagabend (19.07.2026) mit ihrem Pkw von der Soorenheider Straße in Waddenhausen ab. Die junge Frau aus Hille befuhr die Landstraße in Richtung Sylbacher Straße, als sie aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und im Buschwerk zum Stehen kam. Sie erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Das Auto wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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