Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Unfallflucht führt zu Blutprobe.

Lippe (ots)

Ein 33-jähriger Autofahrer verursachte am Freitagnachmittag (17.07.2026, 17:07 Uhr) einen Auffahrunfall und flüchtete anschließend. Der Mann befuhr mit einem Volvo die Beetstraße und fuhr an einer roten Ampel im Kreuzungsbereich Beetstraße/Wenkenstraße/Waldstraße auf den Skoda Fabia einer 26-jährigen Frau aus Bückeburg auf. Der Fahrer stieg kurz aus, um mit der Frau zu sprechen. Als beide vereinbarten, zur Klärung rechts an den Fahrbahnrand zu fahren, stieg der Mann wieder in sein Auto und flüchtete stattdessen über die Waldstraße. Durch Zeugen konnte das Kennzeichen des flüchtigen Wagens abgelesen werden. Ermittlungen an der Halteranschrift führten die Polizei zu dem 33-jährigen Fahrer, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, zudem ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Auf der Polizeiwache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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