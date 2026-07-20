Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Tierquälerei an Taube.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (16.07.2026) wurde in der Elisabethstraße eine verletzte Taube aufgefunden, die augenscheinlich mit Öl übergossen worden war. Eine Passantin entdeckte das geschwächte und flugunfähige Tier und verständigte die Polizei. Ein privater Verein kümmerte sich um die Abholung und Versorgung der Taube. Die Polizei hat eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 5 zu melden.

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