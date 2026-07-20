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Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Vorsicht vor Fakeshops bei Onlinekäufen.

Lippe (ots)

Ein 52-jähriger Detmolder bestellte am Sonntagabend (28.06.2026) bei einem "Fakeshop" im Internet. Der Mann hatte eine Klimaanlage auf der gefälschten Webseite bestellt und den geforderten Betrag von knapp 345 Euro per Vorkasse überwiesen. Er erhielt eine Zahlungsbestätigung, die Ware wurde jedoch nicht geliefert. Nach eigenen Recherchen stellte der Käufer fest, dass die im Impressum der Firma angegebene Telefonnummer nicht vergeben ist und erstattete Anzeige. Derzeit werden vermehrt Fake-Shops mit Klimaanlagen gemeldet. Die Polizei Lippe rät zur Vorsicht bei Onlinekäufen: Prüfen Sie Onlineshops vorab auf Seriosität. Nutzen Sie Hilfsmittel wie den Fakeshop-Finder der Verbraucherzentrale, um betrügerische Seiten frühzeitig zu erkennen. Zahlen Sie nach Möglichkeit nicht per Vorkasse, sondern nutzen Sie sichere Zahlungsmethoden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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