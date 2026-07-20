Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbruch am frühen Morgen.

Lippe (ots)

Am Sonntagmorgen (19.07.2026, 05:15 Uhr) überraschte eine Seniorin einen Einbrecher in ihrer Wohnung im Liemer Weg. Auf unbekannte Weise in die Wohnung gelangt, durchsuchte der Täter das Schlafzimmer. Als die Bewohnerin wach wurde und laut rief, flüchtete der Einbrecher aus der Wohnung. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen Bargeld aus einer Geldbörse. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

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