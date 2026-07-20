Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Asemissen. Einbruch in Eisdiele.

Lippe (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag (18./19.07.2026) in eine Eisdiele an der Hauptstraße ein. Der oder die Täter öffneten nach bisherigen Feststellungen gewaltsam ein Fenster, um in die Geschäftsräume zu gelangen. Aus der Eisdiele entwendeten sie eine Kasse sowie eine danebenliegende Geldbörse. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich mit Hinweisen beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

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