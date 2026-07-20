Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Asemissen. Bargeld aus Firmenbüro gestohlen.

Lippe (ots)

In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen (16./17.07.2026) stiegen Unbekannte gewaltsam in die Büroräume einer Firma an der Hansastraße ein. In den Büros wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Die Täter entwendeten eine weiße Geldkassette mit einer geringen Menge Bargeld. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, meldet sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090.

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