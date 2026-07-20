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Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Pivitsheide. Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter drangen über ein zerstörtes Fenster am Sonntag (19.07.2026) zwischen 13 und 20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Fischerteich" in Pivitsheide ein. Nach bisherigen Feststellungen entwendeten die Einbrecher vermutlich Bargeld. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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