POL-LIP: Detmold - Fahrt mit Pocketbike endet mit Alkoholtest und Fahrzeugsicherstellung.
Lippe (ots)
Detmold. Am Samstag, 18.07.2026 gegen 19:55 Uhr fiel Polizeibeamten in der Bielefelder Straße der Fahrer eines "Pocketbikes" ohne Kennzeichen auf. Beim Erblicken der Einsatzkräfte versuchte der Fahrer, sein Zweirad in einem Gebüsch zu verstecken. Das "Pocketbike" war nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Der offenbar alkoholisierte Fahrer wurde zwecks Atemalkoholtest zur Wache verbracht; das "Pocketbike" wurde sichergestellt.
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