Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Verkehrsunfallflucht

Lippe (ots)

Bad Salzuflen. Am Samstag, 18.07.2026 in der Zeit von ca. 11:00 Uhr bis ca. 14:00 Uhr touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Hermannstraße einen geparkten Pkw Mercedes-Benz und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05231-6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell