POL-LIP: Bad Salzuflen - Verkehrsunfallflucht
Lippe (ots)
Bad Salzuflen. Am Samstag, 18.07.2026 in der Zeit von ca. 11:00 Uhr bis ca. 14:00 Uhr touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Hermannstraße einen geparkten Pkw Mercedes-Benz und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05231-6090 entgegen.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Leitstelle
Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell