Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin endet vor einem Baum.

Lippe (ots)

Bad Salzuflen. Am Samstag, 18.07.2026 gegen 14:00 Uhr ereignete sich in der Hoffmannstraße auf Höhe der Zufahrt zum LIDL-Parkplatz ein Verkehrsunfall zwischen einer 84-jährigen Fußgängerin und einer 78-jährigen Autofahrerin. Dabei wurde der Einkaufstrolley der Fußgängerin vom Pkw erfasst, wodurch die 84-Jährige zu Boden stürzte und verletzt wurde. Im weiteren Verlauf kam der Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sowohl dieser als auch ein geparkter Pkw wurden beschädigt. Die 78-jährige Autofahrerin und ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die 84-jährige Fußgängerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

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