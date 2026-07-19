Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Zwei E-Scooterfahrer stoßen zusammen - einer flüchtet.

Lippe (ots)

Leopoldshöhe. Am Freitag, 17.07.2026 gegen 11:30 Uhr befuhr ein E-Scooterfahrer die Hauptstraße aus Richtung Asemissen in Richtung Leopoldshöhe, Dorfmitte. An einer Fußgängerfurt in Höhe der ORLEN Tankstelle überquerte er die Fahrbahn. Auf dem sich anschließenden Gehweg kam es zur Kollision mit einem zweiten, entgegenkommenden E-Scooterfahrer. Dieser entfernte sich sodann vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Sachschadens zu kümmern. Der flüchtige Verkehrsteilnehmer wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 13-14 Jahre alt, schlank, dunkelblond, ca. 160 cm groß, auffällige Gesichtshaut.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05231-6090 entgegen.

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