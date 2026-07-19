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Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen - Schulfassade mit Graffiti besprüht.

Lippe (ots)

Schlangen. Am Samstag, 18.07.2026 gegen 10:00 Uhr wurden drei bislang unbekannte Täter von Zeugen dabei beobachtet, wie sie die Fassade der Gesamtschule in Schlangen mit Graffiti besprühten. Als die Täter die Zeugen bemerkten, flüchteten sie auf Fahrrädern bzw. auf einem E-Scooter in Richtung Badstraße. Alle Personen waren männlich, jungen Alters, schwarz gekleidet und maskiert. Die Täter ließen Lacksprühdosen am Tatort zurück.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05231-6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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