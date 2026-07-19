POL-LIP: Lemgo - Betrunken Auto gefahren
Lippe (ots)
Lemgo. Durch Zeugen wurde ein 64-Jähriger gemeldet, der mit seinem Fahrzeug Schlangenlinien fuhr, in den Gegenverkehr geriet sowie beinahe einen Unfall verursachte. Dieser konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten angehalten werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Zudem wies sein Fahrzeug etliche Schäden auf. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt, Spuren wurden gesichert. Der Beschuldigte wurde zwecks Blutprobenentnahme zur Polizeiwache verbracht. Der Führerschein wurde sichergestellt.
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