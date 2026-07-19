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Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Betrunken Auto gefahren

Lippe (ots)

Lemgo. Durch Zeugen wurde ein 64-Jähriger gemeldet, der mit seinem Fahrzeug Schlangenlinien fuhr, in den Gegenverkehr geriet sowie beinahe einen Unfall verursachte. Dieser konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten angehalten werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Zudem wies sein Fahrzeug etliche Schäden auf. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt, Spuren wurden gesichert. Der Beschuldigte wurde zwecks Blutprobenentnahme zur Polizeiwache verbracht. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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