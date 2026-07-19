PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Diebstahl von E-Scooter

Lippe (ots)

Lemgo. Im Laufe der vergangenen Woche wurde am Bahnhof in Lemgo ein E-Scooter entwendet. Der Besitzer hatte das Fahrzeug dort ordnungsgemäß angeschlossen. Als er am 17.07.2026 war von dem Fahrzeug keine Spur mehr.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05231-6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 19.07.2026 – 09:46

    POL-LIP: Bad Salzuflen - Verkehrsunfall mit Personenschaden - 7-jähriger Junge verletzt

    Lippe (ots) - Bad Salzuflen. Am Freitag, 17.07.2026 um ca. 18.30 Uhr ereignete sich in Bad Salzuflen, Wachholderstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein siebenjähriges Kind leicht verletzt wurde. Der junge Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem Kinderfahrrad von einer Grundstückseinfahrt auf die Fahrbahn, ohne auf den fließenden Fahrzeugverkehr zu achten. Der Junge wurde ...

    mehr
  • 19.07.2026 – 09:44

    POL-LIP: Detmold - Diebstahl von E-Scooter

    Lippe (ots) - Detmold. In der Nacht von Freitag, 17.07.2026 auf Samstag, 18.07.2026 wurde in Detmold, Burkhardweg versucht, einen Roller zu entwenden. Die drei Tatverdächtigen suchten ein Carport auf und machten sich hier an dem Roller zu schaffen. Aufgrund eines Defektes sprang das Kfz. nicht an, so dass die Tatverdächtigen das Fahrzeug im Nahbereich abstellten. Das Fahrzeug konnte an den Berechtigten übergeben ...

    mehr
  • 19.07.2026 – 09:42

    POL-LIP: Detmold / Horn-Bad Meinberg - 29 Sachbeschädigungen an Bushaltestellen.

    Lippe (ots) - Detmold / Horn-Bad Meinberg . In der Zeit von Freitag, 17.07.26 bis heute 19.07.2026 wurden im gesamten Stadtgebiet Detmold zahlreiche Bushaltestellen festgestellt, in denen die Verglasung der Warteunterstände durch bloßen Vandalismus beschädigt, bzw. gänzlich zerstört wurde. Aktuell sind 29 Taten bekannt, wodurch die ein beträchtlicher Sachschaden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren