Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Diebstahl von E-Scooter

Lippe (ots)

Lemgo. Im Laufe der vergangenen Woche wurde am Bahnhof in Lemgo ein E-Scooter entwendet. Der Besitzer hatte das Fahrzeug dort ordnungsgemäß angeschlossen. Als er am 17.07.2026 war von dem Fahrzeug keine Spur mehr.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05231-6090 entgegen.

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