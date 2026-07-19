POL-LIP: Lemgo - Diebstahl von E-Scooter
Lippe (ots)
Lemgo. Im Laufe der vergangenen Woche wurde am Bahnhof in Lemgo ein E-Scooter entwendet. Der Besitzer hatte das Fahrzeug dort ordnungsgemäß angeschlossen. Als er am 17.07.2026 war von dem Fahrzeug keine Spur mehr.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05231-6090 entgegen.
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