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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Verkehrsunfall mit Personenschaden - 7-jähriger Junge verletzt

Lippe (ots)

Bad Salzuflen. Am Freitag, 17.07.2026 um ca. 18.30 Uhr ereignete sich in Bad Salzuflen, Wachholderstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein siebenjähriges Kind leicht verletzt wurde. Der junge Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem Kinderfahrrad von einer Grundstückseinfahrt auf die Fahrbahn, ohne auf den fließenden Fahrzeugverkehr zu achten. Der Junge wurde durch eine 59-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Salzuflen, welche zu diesem Zeitpunkt die Straße befuhr, frontal erfasst. Der Junge wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Der junge Verkehrsteilnehmer trug während der kurzen Fahrt keinen Helm.

An dieser Stelle ergeht seitens der Polizei nochmals der Hinweis, dass Fahrradhelme zwar keine Pflicht sind, dennoch eine sehr sinnvolle und sehr wichtige Schutzausstattung darstellen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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