Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold

Horn-Bad Meinberg - 29 Sachbeschädigungen an Bushaltestellen.

Lippe (ots)

Detmold / Horn-Bad Meinberg .

In der Zeit von Freitag, 17.07.26 bis heute 19.07.2026 wurden im gesamten Stadtgebiet Detmold zahlreiche Bushaltestellen festgestellt, in denen die Verglasung der Warteunterstände durch bloßen Vandalismus beschädigt, bzw. gänzlich zerstört wurde. Aktuell sind 29 Taten bekannt, wodurch die ein beträchtlicher Sachschaden entstanden ist. In diesem Zusammenhang wurden auch zwei Taten im Bereich Horn-Bad Meinberg festgestellt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05231-6090 entgegen.

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