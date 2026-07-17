PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Wo wurden die Kabel entwendet?

POL-LIP: Detmold. Wo wurden die Kabel entwendet?
  • Bild-Infos
  • Download

Lippe (ots)

Am Donnerstag (16.07.2026) stellten Polizeibeamte bei der Kontrolle von zwei Personen im Alter von 48 und 37 Jahren mögliches Diebesgut sicher. Mehrere Koffer und Taschen mit Metall und Kabeln wurden sichergestellt. Die Eigentumsverhältnisse eines Teils der sichergestellten Dinge konnte inzwischen ermittelt werden. Unklar ist, woher eine erhebliche Menge Kabelstücke stammt. Hinweise auf den Eigentümer erbittet das Kriminalkommissariat 5 telefonisch unter 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren