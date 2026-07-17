Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Wo wurden die Kabel entwendet?

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Lippe (ots)

Am Donnerstag (16.07.2026) stellten Polizeibeamte bei der Kontrolle von zwei Personen im Alter von 48 und 37 Jahren mögliches Diebesgut sicher. Mehrere Koffer und Taschen mit Metall und Kabeln wurden sichergestellt. Die Eigentumsverhältnisse eines Teils der sichergestellten Dinge konnte inzwischen ermittelt werden. Unklar ist, woher eine erhebliche Menge Kabelstücke stammt. Hinweise auf den Eigentümer erbittet das Kriminalkommissariat 5 telefonisch unter 05231 6090.

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