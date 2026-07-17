Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Rücksichtslos unterwegs - Betroffene und Zeugen für Gefährdung im Straßenverkehr gesucht.

Lippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag (16.07.2026) wurde die Polizei gegen 17:30 Uhr in die Lagenser Innenstadt gerufen. Dort war ein bläulicher Polo mit einem 18-Jährigen am Steuer mehrfach kreuz und quer durch die Innenstadt gefahren; nach Zeugenhinweisen mit heulendem Motor, teilweise entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Der Lagenser fuhr außerdem durch die Fußgängerzone, wo sich offenbar eine Frau samt eines Kindes mit einem Sprung vor einer Kollision mit dem Wagen retten musste. Beim Abbiegen des Fahrzeugs von der Fußgängerzone nach rechts auf die Rhienstraße sei das Fahrzeug "gedrifted". Dank der Zeugenhinweise konnte der Fahrer rasch ermittelt werden, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Das Verkehrskommissariat bittet Menschen, die durch das Fahrzeug gefährdet wurden (insbesondere die genannte Frau mit Kind) oder weitere hilfreiche Hinweise zum Vorfall geben können und noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

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