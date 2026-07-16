Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Oerlinghausen. Öffentlichkeitsfahndung nach Wohnungseinbruch.

Lippe (ots)

Am 24.02.2026 versuchte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger gegen 19:38 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Schulstraße in Oerlinghausen aufzuhebeln. Der Einbruchsversuch scheiterte, so dass er nicht in das Gebäude gelangte. Der Tatverdächtige wurde durch eine Überwachungskamera aufgenommen. Auf richterlichen Beschluss fahndet die Polizei nun mit Bildern nach dem Mann.

Bilder und Beschreibung finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/210075

Wer Hinweise auf die Identität des Abgebildeten geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 052231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

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