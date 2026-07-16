POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Absage Pressegespräch: Neuer Wachleiter für die Polizeiwache Lage.
Lippe (ots)
Der Termin am 17.07.2026 in Lage wird aufgrund fehlender Anmeldungen abgesagt. Eine Pressemitteilung mit der Vorstellung erfolgt durch die Kreispolizeibehörde Lippe in der nächsten Woche.
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