POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Absage Pressegespräch: Neuer Wachleiter für die Polizeiwache Lage.

Lippe (ots) - Die Kreispolizeibehörde Lippe hat neue Seminare für Radfahrende im Angebot und wendet sich mit dem neuesten Konzept an Großeltern und ihre Enkelkinder. In dem Seminar wird spielerisch und sicher auf einem Fahrrad-Parkour gemeinsam geübt. Vorher gibt es ein bisschen Regelkunde, aber die Praxis steht ...

mehr