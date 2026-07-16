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Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Absage Pressegespräch: Neuer Wachleiter für die Polizeiwache Lage.

Lippe (ots)

Der Termin am 17.07.2026 in Lage wird aufgrund fehlender Anmeldungen abgesagt. Eine Pressemitteilung mit der Vorstellung erfolgt durch die Kreispolizeibehörde Lippe in der nächsten Woche.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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