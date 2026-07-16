POL-LIP: Oerlinghausen. Versuchter Einbruch.
Lippe (ots)
Unbekannte versuchten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (14./15.07.2026) in ein Haus in der Straße Im Felde einzubrechen. Sie beschädigten ein Fenster, gelangten jedoch augenscheinlich nicht ins Haus. Sachdienliche Hinweise zum Einbruchsversuch erbittet das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090.
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