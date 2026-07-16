Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Fahrrad-Parkour für Großeltern und Enkelkinder - Gemeinsam sicher radeln. Jetzt anmelden!

Lippe (ots)

Die Kreispolizeibehörde Lippe hat neue Seminare für Radfahrende im Angebot und wendet sich mit dem neuesten Konzept an Großeltern und ihre Enkelkinder. In dem Seminar wird spielerisch und sicher auf einem Fahrrad-Parkour gemeinsam geübt. Vorher gibt es ein bisschen Regelkunde, aber die Praxis steht im Vordergrund. In dem Parkour, der eine abwechslungreiche Strecke bietet, können Großeltern mit ihren Enkeln gemeinsam testen, wie sicher sie auf ihren Rädern sind. Beide Teilnehmerkreise stärken und fordern sich gleichzeitig. Die Verkehrssicherheitsberatung der Polizei ist immer dabei und gibt den Teilnehmenden gern Tipps.

Termine: Donnerstag, 20.08.2026 10- 12.30 Uhr Montag, 24.08.2026 10-12.30 Uhr

Voraussetzung für eine Teilnahme ist für jeden, sein eigenes verkehrssicheres Fahrrad oder Pedelec mitzubringen. Außerdem müssen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer während des Parcours einen Helm tragen.

Anmelden können Sie sich und Ihre Enkel (bis einschließlich 12 Jahre) unter Angabe von Namen, Geburtsdatum, Team-Namen und Wunschtermin unter folgender Telefonnummer 05231/609-4012.

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