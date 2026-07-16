Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - 69-Jähriger vermisst.

Lippe (ots)

Der seit Dienstag (15.07.2026) vermisste 69-jährige aus Barntrup konnte durch Einsatzkräfte der Polizei, in den frühen Morgenstunden am Mittwoch (16.07.2026), im Stadtgebiet von Bielefeld angetroffen werden.

Wir bedanken uns bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung, die hiermit zurückgenommen wird. Bitte löschen Sie veröffentlichte persönliche Daten - insbesondere Fotos des Mannes.

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