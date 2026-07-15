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Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Öffentlichkeitsfahndung - 69-Jähriger vermisst.

Lippe (ots)

Seit Dienstag (14.07.2026) wird ein 69-Jähriger aus Barntrup vermisst. Er wurde zuletzt gegen 18:30 Uhr in der Selbecker Straße in Barntrup gesehen. Der Vermisste hält sich gerne am Bahnhof in Barntrup und im Bereich von Gaststätten und Imbissen im Barntruper Bereich auf. Möglicherweise nutzt er öffentlichen Verkehrsmittel. Eine Eigengefährdung kann aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei bittet Medien und Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach dem Mann. Ein Bild und die Beschreibung finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/209957

Hinweise richten Sie bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 6, Telefon 05231 6090, oder an jede andere Polizeidienststelle unter 110.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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