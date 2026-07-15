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Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Auto überschlägt sich.

Lippe (ots)

Am Dienstag (14.07.2026) wurde eine 74-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Lämershagener Straße leicht verletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr die Frau gegen 13:45 Uhr mit ihrem VW in Fahrtrichtung Oerlinghausen, als sie nach links von der Fahrbahn abkam. Ihr Wagen überschlug sich auf dem Grünstreifen. Ersthelfer unterstützten die Oerlinghauserin, die sich schließlich selbst aus ihrem Fahrzeug befreien konnte. Die Straße musste für die Bergung und Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Der Rettungshubschrauber landete. Die 74-Jährige wurde schließlich mit leichten Verletzungen vom Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 20 000 Euro geschätzt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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