Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Neue Termine für E-Bike-Seminare der Polizei - jetzt anmelden.

Lippe (ots)

Neue Kurs-Termine für die beliebten E-Bike- und Pedelec-Seminare verfügbar:

Kurs 1:

Mittwoch 19.08.2026 10:00 - 12.30 Uhr & Dienstag 25.08.2026 10.00 - 12.30 Uhr

Kurs 2: Mittwoch 26.08.2026 10.00 - 12.30 Uhr & Mittwoch 02.09.2026 10.00 - 12.30 Uhr

Die kostenlosen Blockseminare finden im Waldweg 20 in Detmold auf dem Polizeigelände der Direktion Verkehr statt und richtet sich an alle, die ein E-Bike nutzen - von Anfängern bis zu erfahrenen Personen.

In den zwei Teilen werden theoretisch und praktisch wichtige Verkehrsregeln, technische und rechtliche Neuerungen und Gefahren für Personen auf dem E-Bike vermittelt. Jeder Block wird mit einer praktischen Einheit in Teil 2 abgeschlossen. Eine Teilnahme an den beiden Seminaren des Blockes wird vorausgesetzt, um durch ein erfolgreiches Trainingsprogramm die Fahrsicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

Die einzigen Voraussetzungen für die Seminar-Teilnahme sind ein eigenes E-Bike oder Pedelec und ein geeigneter Fahrradhelm.

Bei Interesse an einer Teilnahme wird im Vorfeld um eine Anmeldung per E-Mail an DirV.FueSt.lippe@polizei.nrw.de gebeten (bitte Name, Geburtsdatum, Wohnort und telefonische Erreichbarkeit angeben). Telefonische Anmeldungen sind unter (05231) 609-4012 möglich (Mo. - Fr. von 8 - 12 Uhr).

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