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Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Unfall im Kreuzungsbereich - Ampelschaltung unklar.

Lippe (ots)

Am Montagabend (13.07.2026) kam es gegen 23:30 Uhr im Kreuzungsbereich Hindenburgstraße/Mademannstraße in Lage zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 18-jährige Lemgoerin befuhr mit einem VW Caddy die Hindenburgstraße in Richtung Lemgo, während eine 49-jährige Lagenserin mit einem Opel Meriva aus der Mademannstraße kommend nach links auf die Hindenburgstraße abbiegen wollte. Beide Fahrzeuge fuhren zeitgleich in den Einmündungsbereich ein, sodass es zur Kollision kam. Die 49-jährige Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Die 18-Jährige sowie ihre Beifahrerin blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Beide Beteiligten gaben an, bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren zu sein. Vor Ort konnte nicht abschließend geklärt werden, wer bei Grün in den Kreuzungsbereich gefahren ist. Zudem wurde festgestellt, dass an einer Lichtzeichenanlage ein Rotlicht ohne Funktion war, während die übrigen Signale ordnungsgemäß arbeiteten. Während der Unfallaufnahme wurde die Hindenburgstraße in Fahrtrichtung Lemgo zeitweise gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen. Wer den Unfallhergang beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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