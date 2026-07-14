Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Diestelbruch. Betrug durch falschen Polizeibeamten - Gold erbeutet.

Lippe (ots)

Am Montagsmittag (13.07.2026) wurde eine Seniorin in Diestelbruch, Flensburger Straße, Opfer eines Betrugs durch einen falschen Polizeibeamten. Die Frau erhielt gegen 11:00 Uhr einen Anruf auf ihrem Festnetztelefon. Ein Mann gab sich als Polizeibeamter aus und behauptete, die Tochter der Seniorin habe einen schweren Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht und befinde sich in Gewahrsam. Zur Abwendung einer Inhaftierung forderte er Geld. Im Verlauf des rund mehrstündigen Gesprächs wurde die Frau unter Druck gesetzt und angewiesen, mit niemandem Kontakt aufzunehmen. Sie gab an, über Gold zu verfügen. Gegen 13:15 Uhr erschien ein unbekannter Mann in der Flensburger Straße und nahm einen Briefumschlag mit Gold entgegen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - männlich - etwa 40 bis 45 Jahre alt - kompakte Statur - dunkle Haare - trug ein weißes T-Shirt

Zeugen, die im Bereich der Flensburger Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 6 zu melden.

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