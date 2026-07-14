Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Herberhausen. Betrug durch Schockanruf.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag (13.07.2026) wurde ein älterer Mann in Herberhausen Opfer eines Schockanrufs und übergab in der Straße Allandsbusch Bargeld. Der Mann erhielt zunächst mehrere Anrufe von unbekannten Nummern. Gegen 15 Uhr nahm er einen Anruf entgegen, bei dem sich ein Mann auf Russisch meldete und vorgab, ein Angehöriger habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Im weiteren Verlauf übernahmen eine weinende Frau sowie ein angeblicher Staatsanwalt und ein vermeintlicher Sohn das Gespräch und setzten den Angerufenen massiv unter Druck. Ihm wurde geschildert, dass zur Vermeidung einer Haftstrafe eine hohe Geldsumme erforderlich sei. Gegen 17 Uhr traf er sich mit einem Unbekannten und übergab Bargeld. Der Abholer wird wie folgt beschrieben: - männlich - russisches Erscheinungsbild - etwa 50 bis 70 Jahre alt - kräftige Statur - etwa 1,80 bis 1,85 m groß - kurze dunkle Haare - dunkler Oberlippenbart Die Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat 6 geführt. Zeugen, die im Bereich Allandsbusch verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

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