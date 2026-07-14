PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Herberhausen. Betrug durch Schockanruf.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag (13.07.2026) wurde ein älterer Mann in Herberhausen Opfer eines Schockanrufs und übergab in der Straße Allandsbusch Bargeld. Der Mann erhielt zunächst mehrere Anrufe von unbekannten Nummern. Gegen 15 Uhr nahm er einen Anruf entgegen, bei dem sich ein Mann auf Russisch meldete und vorgab, ein Angehöriger habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Im weiteren Verlauf übernahmen eine weinende Frau sowie ein angeblicher Staatsanwalt und ein vermeintlicher Sohn das Gespräch und setzten den Angerufenen massiv unter Druck. Ihm wurde geschildert, dass zur Vermeidung einer Haftstrafe eine hohe Geldsumme erforderlich sei. Gegen 17 Uhr traf er sich mit einem Unbekannten und übergab Bargeld. Der Abholer wird wie folgt beschrieben: - männlich - russisches Erscheinungsbild - etwa 50 bis 70 Jahre alt - kräftige Statur - etwa 1,80 bis 1,85 m groß - kurze dunkle Haare - dunkler Oberlippenbart Die Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat 6 geführt. Zeugen, die im Bereich Allandsbusch verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 14.07.2026 – 11:58

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Festnahme nach wiederholten Ladendiebstählen.

    Lippe (ots) - Am Samstagabend (11.07.2026) nahmen Polizeibeamte in einem Supermarkt in der Osterstraße einen Mann nach einem Ladendiebstahl vorläufig fest. Ein Mitarbeiter des Marktes hatte den Tatverdächtigen gegen 20:55 Uhr dabei beobachtet, wie er mehrere Waren, darunter Getränke und Süßigkeiten, in seinen Rucksack steckte und den Kassenbereich ohne Bezahlung ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 11:57

    POL-LIP: Lage. BMW kollidiert mit Mauer.

    Lippe (ots) - Montagnachmittag (13.07.2026) gegen 14:30 Uhr kollidierte ein 19-jähriger Autofahrer in einem BMW mit einer Mauer in der Freiligrathstraße. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der Lagenser mit dem blauen BMW auf der Hardisser Straße und wollte nach links in die Freiligrathstraße abbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, möglicherweise wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, und ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 11:57

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Restaurant.

    Lippe (ots) - Unbekannte drangen in der Nacht Sonntag auf Montag (12./13.07.2026) in ein Restaurant in der Langen Straße ein. Sie beschädigten unter anderem Türen und einen Zigarettenautomaten. Ob sie Beute machten, ist bislang unklar. Sachdienliche Hinweise zum Einbruch erbittet das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Yannick Thelaner Telefon: 05231 / 609-5050 Fax: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren