Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Festnahme nach wiederholten Ladendiebstählen.

Lippe (ots)

Am Samstagabend (11.07.2026) nahmen Polizeibeamte in einem Supermarkt in der Osterstraße einen Mann nach einem Ladendiebstahl vorläufig fest. Ein Mitarbeiter des Marktes hatte den Tatverdächtigen gegen 20:55 Uhr dabei beobachtet, wie er mehrere Waren, darunter Getränke und Süßigkeiten, in seinen Rucksack steckte und den Kassenbereich ohne Bezahlung passieren wollte. Als der Mitarbeiter den Mann ansprach, versuchte dieser zu flüchten, konnte jedoch gestellt werden. Der Warenwert lag bei rund 20 Euro. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige bereits zuvor mehrfach im selben Markt aufgefallen war. Videoauswertungen und Zeugenaussagen belegen mutmaßlich mindestens drei weitere Diebstähle zwischen dem 24.06. und 11.07.2026. Dabei wurden unter anderem größere Mengen Getränke, Süßwaren und Haushaltsartikel entwendet, teils gemeinsam mit einem weiteren Tatverdächtigen. In einem Fall gelang den Tätern zunächst die Flucht. Der Mann gab an, sich nur vorübergehend in Deutschland aufzuhalten und hier einer handwerklichen Tätigkeit nachzugehen. Er ist bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde die vorläufige Festnahme angeordnet. Der Tatverdächtige wurde in den Polizeigewahrsam nach Detmold gebracht und einem Haftrichter vorgeführt; der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Kriminalkommissariat 5 geführt.

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