POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Restaurant.
Lippe (ots)
Unbekannte drangen in der Nacht Sonntag auf Montag (12./13.07.2026) in ein Restaurant in der Langen Straße ein. Sie beschädigten unter anderem Türen und einen Zigarettenautomaten. Ob sie Beute machten, ist bislang unklar. Sachdienliche Hinweise zum Einbruch erbittet das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.
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