POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Einladung für Medienvertreter zu einem Pressegespräch: Neuer Wachleiter für die Polizeiwache Lage.
Lippe (ots)
Die Polizei Lippe lädt interessierte Medienvertreter zu einem Pressegespräch am Freitag (17.07.2026) um 11:30 Uhr in das Polizeidienstgebäude in der Friedrich-Petri-Straße 16 in Lage ein.
Behördenleiter Meinolf Haase und Direktionsleiterin Gefahrenabwehr/Einsatz Polizeidirektorin Jennifer Kockel stellen den neuen Leiter der Polizeiwache Lage vor.
Aus organisatorischen Gründen bitten wir interessierte Medienvertretende dringend um eine Anmeldung bei der Pressestelle (Telefon: 05231 609 5050 oder E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de) bis zum 16.07.2026 um 14 Uhr, falls eine Teilnahme geplant ist.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
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