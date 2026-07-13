Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Einladung für Medienvertreter zu einem Pressegespräch: Neuer Wachleiter für die Polizeiwache Lage.

Lippe (ots)

Die Polizei Lippe lädt interessierte Medienvertreter zu einem Pressegespräch am Freitag (17.07.2026) um 11:30 Uhr in das Polizeidienstgebäude in der Friedrich-Petri-Straße 16 in Lage ein.

Behördenleiter Meinolf Haase und Direktionsleiterin Gefahrenabwehr/Einsatz Polizeidirektorin Jennifer Kockel stellen den neuen Leiter der Polizeiwache Lage vor.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir interessierte Medienvertretende dringend um eine Anmeldung bei der Pressestelle (Telefon: 05231 609 5050 oder E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de) bis zum 16.07.2026 um 14 Uhr, falls eine Teilnahme geplant ist.

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