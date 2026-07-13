Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal. Bei Verkehrsunfallflucht schwer verletzt.

Lippe (ots)

Am Sonntagmittag (12.05.2026) wurde eine Pedelec-Fahrerin bei einer Verkehrsunfallflucht schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 58-Jährige gegen 12:50 Uhr auf der Linderhofer Straße in absteigender Fahrtrichtung Burg Sternberg. Ein Fahrzeug überholte sie offenbar mit zu geringem Seitenabstand, so dass die Frau von der Fahrbahn abkam und stürzte. Dabei wurde sie schwer verletzt. Der nach Zeugenaussagen rote VW Golf, der sie überholt hatte, fuhr einfach weiter.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug und die Person am Steuer geben können, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

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