Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zeugen für Körperverletzung gesucht.

Lippe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (12.05.2026) gegen 3:05 Uhr wurde ein 24-Jähriger in der Bielefelder Straße vor einer Bar von einem Unbekannten geschlagen. Der Unbekannte ging den jungen Mann erst verbal an und schlug ihn dann mit der Faust gegen den Kopf und verletzte ihn leicht. Daraufhin flüchtete der Täter in Richtung Allee. Er wird folgendermaßen beschrieben: kurze, braune Haare, 3-Tage-Bart, weißes T-Shirt und kurze Hose. Hinweise auf den Tatverdächtigen richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 5, Telefon 05231 6090.

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