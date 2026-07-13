PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zeugen für Körperverletzung gesucht.

Lippe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (12.05.2026) gegen 3:05 Uhr wurde ein 24-Jähriger in der Bielefelder Straße vor einer Bar von einem Unbekannten geschlagen. Der Unbekannte ging den jungen Mann erst verbal an und schlug ihn dann mit der Faust gegen den Kopf und verletzte ihn leicht. Daraufhin flüchtete der Täter in Richtung Allee. Er wird folgendermaßen beschrieben: kurze, braune Haare, 3-Tage-Bart, weißes T-Shirt und kurze Hose. Hinweise auf den Tatverdächtigen richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 5, Telefon 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 12:12

    POL-LIP: Schlangen. Frontal mit Straßenlaterne kollidiert.

    Lippe (ots) - Eine Smart-Fahrerin aus Bad Lippspringe wurde am Freitagmittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr die 32-Jährige gegen 12:45 Uhr auf der Paderborner Straße in Richtung Bad Lippspringe. Ein 39-Jähriger aus Bad Lippspringe fuhr zeitgleich von einem Tankstellengelände auf die Paderborner Straße ein und übersah den vorfahrtberechtigten Smart. Die Fahrerin versuchte ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 12:12

    POL-LIP: Lage. Werkzeug gestohlen.

    Lippe (ots) - Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (09./10.07.2026) stahlen Unbekannte Werkzeug aus einem Transporter in der Jahnstraße. Dabei wurde eine Scheibe beschädigt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 2 unter der 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: 05231 / 609-5095 E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 12.07.2026 – 10:21

    POL-LIP: Lage - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Motorradfahrer

    Lippe (ots) - Am 11.07.2026 kam es gegen 12:30 Uhr im Kreuzungsbereich Bielefelder Straße / Ehlenbrucher Straße / Pieperstraße in Lage zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Motorradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 61-jähriger Radfahrer trotz Rotlicht die Fahrbahn über den kombinierten Geh-/Radweg der Pieperstraße zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren