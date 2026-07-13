Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Frontal mit Straßenlaterne kollidiert.

Lippe (ots)

Eine Smart-Fahrerin aus Bad Lippspringe wurde am Freitagmittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr die 32-Jährige gegen 12:45 Uhr auf der Paderborner Straße in Richtung Bad Lippspringe. Ein 39-Jähriger aus Bad Lippspringe fuhr zeitgleich von einem Tankstellengelände auf die Paderborner Straße ein und übersah den vorfahrtberechtigten Smart. Die Fahrerin versuchte dem BMW auszuweichen, kam nach rechts von der Straße ab und überfuhr Bepflanzung am Fahrbahnrand und kollidierte dann frontal mit einer Straßenlaterne, die abknickte. Dabei wurde sie leicht verletzt. Ihr Fahrzeug wird erheblich beschädigt und muss abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 6500 Euro.

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