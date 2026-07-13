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Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Werkzeug gestohlen.

Lippe (ots)

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (09./10.07.2026) stahlen Unbekannte Werkzeug aus einem Transporter in der Jahnstraße. Dabei wurde eine Scheibe beschädigt.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 2 unter der 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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