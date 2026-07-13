Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Werkzeug gestohlen.

Lippe (ots)

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (09./10.07.2026) stahlen Unbekannte Werkzeug aus einem Transporter in der Jahnstraße. Dabei wurde eine Scheibe beschädigt.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 2 unter der 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell