POL-LIP: Lage. Werkzeug gestohlen.
Lippe (ots)
Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (09./10.07.2026) stahlen Unbekannte Werkzeug aus einem Transporter in der Jahnstraße. Dabei wurde eine Scheibe beschädigt.
Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 2 unter der 05231 6090.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell