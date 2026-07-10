Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Diebstahl von Sporttasche aus Turnhalle.

Lippe (ots)

Zwei Unbekannte betraten am Montagabend (06.07.2026) gegen 20.50 Uhr während eines Sporttrainings die Turnhalle des Schulzentrums Lohfeld in der Straße Wasserfuhr und entwendeten eine graue Sporttasche samt Inhalt. Als die Sportler bemerkten, dass die Diebe die Turnhalle mit ihrer Beute in Richtung Umkleidekabinen verließen, rannten einige Personen ihnen zunächst hinterher, konnten sie jedoch nicht einholen. Beide Täter waren männlich. Einer sei etwa 20 Jahre alt, der andere circa 30. Ein Mann trug ein schwarzes Muskel-Shirt und eine dunkle Hose, der andere ein helles T-Shirt und ebenfalls eine dunkle Hose. Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, wenden sich bitte unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 5.

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