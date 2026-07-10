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Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Schlüssel aus Supermarkt-Büro gestohlen.

Lippe (ots)

In der Oerlinghauser Straße entwendete ein bislang unbekannter Mann am Donnerstagmorgen (09.07.2026) gegen 7.30 Uhr Schlüsselbunde aus einem Büro des Aldi-Supermarktes in Pivitsheide. Eine Mitarbeiterin bemerkte, dass der Mann die Räumlichkeit unbefugt betreten hatte und forderte ihn auf das Büro zu verlassen. Erst nach seinem Verschwinden aus dem Markt in unbekannte Richtung wurde der Diebstahl der Schlüssel bemerkt.

Der Dieb konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 1,70 - 1,80 m groß, schlank, etwa 35 Jahre alt, bekleidet mit einer Jeans und einer braunen Cappy, sprach gebrochen Deutsch. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich ein Mittäter im Supermarkt befand.

Das Kriminalkommissariat 5 ermittelt wegen Diebstahls und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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