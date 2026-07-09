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Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Geld von fremdem Konto abgehoben: Öffentlichkeitsfahndung.

Lippe (ots)

Anfang März 2026 hat ein bislang unbekannter Mann die verlorene Handtasche einer Frau, die auch eine Geldbörse sowie Schmuck enthielt, unterschlagen. Mit der Bankkarte hob der Tatverdächtige anschließend Bargeld vom fremden Konto ab.

Auf richterlichen Beschluss fahndet die Polizei nun mit Bildaufnahmen nach dem Mann - diese finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/209313

Wer Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen kann, informiert bitte unter (05231) 6090 das Kriminalkommissariat 5.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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