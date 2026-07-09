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Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Verkehrsunfall durch Missachtung der Vorfahrt.

Lippe (ots)

An der Kreuzung Hamelner Straße/Farmbecker Straße ereignete sich am Mittwochmorgen (08.07.2026) gegen 9 Uhr ein Verkehrsunfall, da ein Autofahrer augenscheinlich eine Vorfahrt missachtet hatte. Der 67-Jährige aus Dörentrup kam aus der Straße Oelentrup und fuhr mit seinem VW ID 7 auf die vorfahrtsberechtigte Hamelner Straße ein. Dort kollidierte er mit dem Seat Ateca einer 67-Jährigen, die in Richtung Barntrup unterwegs war, und fuhr anschließend über eine Verkehrsinsel. Die Autofahrerin aus Barntrup drehte sich mit ihrem Wagen und kam an einem Straßengraben zum Stehen. Bei der Kollision wurden beide Personen am Steuer leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Klinikum. Die Autos waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 27.500 Euro. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Die Unfallstelle wurde gegen 10.30 Uhr wieder freigegeben.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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