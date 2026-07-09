Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt.

Lippe (ots)

In der Straße Auf der Saalbrede kam es am Mittwochvormittag (08.07.2026) gegen 10.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Eine 31-Jährige aus Lage fuhr mit ihrem Dacia Dokker aus einer Zuwegung der Straße, als zeitgleich ein 86-jähriger Fußgänger hinter einer Hecke entlanglief und nach ersten Erkenntnissen seitlich gegen den Wagen prallte. Er stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Detmolder ins Klinikum.

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