POL-LIP: Lage. Diebstahl aus Handwerker-Fahrzeug.

Lippe (ots) - Bereits am 03.06.2026 kam es am Abend in der Marienburger Straße in Detmold zu einer versuchten räuberischen Erpressung und einem schweren Raub. Drei Männer erschienen am Wohnhaus eines 28-Jährigen und forderten eine hohe Summe Bargeld von ihm, bei denen es sich vermutlich um Schulden handeln ...

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