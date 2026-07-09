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Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Diebstahl aus Handwerker-Fahrzeug.

Lippe (ots)

In der Fuchsstraße entwendeten Diebe am Mittwochmorgen (08.07.2026) Werkzeug aus einem Handwerker-Bulli. Der Renault Trafic parkte zwischen 8 und 8.30 Uhr unverschlossen an der Straße, als die bislang Unbekannten zuschlugen. Zeugen, denen im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Straße aufgefallen sind, melden ihre Hinweise bitte unter (05231) 6090 dem Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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