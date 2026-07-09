POL-LIP: Lage. Diebstahl aus Handwerker-Fahrzeug.
Lippe (ots)
In der Fuchsstraße entwendeten Diebe am Mittwochmorgen (08.07.2026) Werkzeug aus einem Handwerker-Bulli. Der Renault Trafic parkte zwischen 8 und 8.30 Uhr unverschlossen an der Straße, als die bislang Unbekannten zuschlugen. Zeugen, denen im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Straße aufgefallen sind, melden ihre Hinweise bitte unter (05231) 6090 dem Kriminalkommissariat 2.
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