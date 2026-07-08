Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Lage. Untersuchungshaft für junge Tatverdächtige nach schwerem Raub.

Lippe (ots)

Bereits am 03.06.2026 kam es am Abend in der Marienburger Straße in Detmold zu einer versuchten räuberischen Erpressung und einem schweren Raub. Drei Männer erschienen am Wohnhaus eines 28-Jährigen und forderten eine hohe Summe Bargeld von ihm, bei denen es sich vermutlich um Schulden handeln könnte. Als der Mann nicht zahlte, bedrohten ihn die Tatverdächtigen mit einer Schusswaffe und raubten ihm Kopfhörer, die sie ihm vom Körper rissen.

Im Rahmen der weiteren polizeilichen Ermittlungen erließ das Amtsgericht Detmold Haftbefehle gegen die drei Tatverdächtigen wegen des Verdachts der versuchten schweren räuberischen Erpressung in Tateinheit mit einem schweren Raub.

Bereits am 12.06.2026 gelang es der Kriminalpolizei den Haupttäter - einen bereits polizeilich bekannten 20-Jährigen aus Lage - festzunehmen, der seitdem in Untersuchungshaft sitzt.

Ein weiterer Haftbefehl gegen einen 18-Jährigen wurde am Montag (06.07.2026) in Lage vollstreckt. Bei der Festnahme und anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung unterstützten Spezialkräfte der Polizei die lippische Kripo, da es Hinweise darauf gab, dass der Mann bewaffnet sein könnte. Bei ihm wurden die mutmaßliche Tatwaffe sowie weitere Waffen, Schlagringe, Baseballschläger, Messer sowie ein Teleskopschlagstock aufgefunden. Eine Haftrichterin ordnete bei einer Vorführung die Untersuchungshaft für den jungen Mann aus Lage an.

Der dritte an der Tat beteiligte Mann - nach aktuellen Erkenntnissen ein 22-Jähriger ohne festen Wohnsitz - befindet sich auf der Flucht. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 6 dauern an.

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