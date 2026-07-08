POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Auto von Parkplatz eines Fitnessstudios gestohlen.
Lippe (ots)
Vom Parkplatz eines Fitnessstudios in der Schloßstraße in Schötmar wurde am Dienstagabend (07.07.2026) zwischen 20 und 20.45 Uhr ein grauer/silberner Opel Meriva mit lippischen Kennzeichen gestohlen. Der Schlüssel des Autos wurde zuvor augenscheinlich aus einem nicht verschlossenen Spind im Fitnessstudio entwendet. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen, die unter (05231) 6090 Hinweise zum KFZ-Diebstahl geben können.
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