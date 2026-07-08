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Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Einbruchsversuch scheitert.

Lippe (ots)

Am Dienstag (07.07.2026) in der Zeit zwischen 9.15 und 16.30 Uhr versuchten Einbrecher die Tür eines Einfamilienhauses in der Straße Bungalowpark in Oesterholz-Haustenbeck aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Zeugen, die Hinweise zum Einbruchsversuch geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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