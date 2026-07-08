POL-LIP: Schlangen. Einbruchsversuch scheitert.

Lippe (ots) - In der Friedrich-Petri-Straße kam es am Dienstagmittag (07.07.2026) gegen 13.20 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Kind, das trotz des jungen Alters schon auf einem E-Scooter unterwegs war. Die 31-Jährige aus Lage fuhr mit ihrem Fiat 500 langsam vorwärts aus einer Parklücke über den Gehweg auf die Straße ein und übersah dabei - augenscheinlich aufgrund einer eingeschränkten ...

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