POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Fensterscheibe an Grundschule beschädigt.
Lippe (ots)
Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (06./07.07.2026) beschädigten bislang Unbekannte eine Fensterscheibe an der Grundschule in der Straße Am Müllerberg in Bad Meinberg - vermutlich durch einen Steinwurf. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, informieren bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 das Kriminalkommissariat 6.
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