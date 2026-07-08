POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Fensterscheibe an Grundschule beschädigt.

Lippe (ots) - Im Ufler Weg schlugen am Sonntagabend (05.07.2026) Kupfer-Diebe zu. Sie entwendeten gegen 21.15 Uhr zahlreiche Meter Kupferkabel von dem Außengelände einer Firma. Es handelte sich augenscheinlich um drei Täter, die mit ihrem Diebesgut in einem PKW (VW Touran) in Richtung Am Zubringer flüchteten und wie folgt beschrieben werden können: männlich, ca. 1,70 - 1,80 m groß, schwarze, kurze Haare, bekleidet ...

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