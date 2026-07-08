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POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Wem gehören diese Schmuckstücke?

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Wem gehören diese Schmuckstücke?
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Lippe (ots)

Am 17.06.2026 wurde im Bereich Potthof/Nordstraße in Horn ein schwarzer Stoffbeutel mit diversen Schmuckstücken aufgefunden und durch die Polizei sichergestellt. Der Beutel befand sich zuvor in einem Staubecken der "Wiembecke". Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass der Schmuck aus einem Diebstahl stammt. Wer kann Angaben zur Herkunft der Schmuckstücke machen? Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Hinweise unter der Rufnummer (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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