Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Lockhausen. Zeugen zu gefährlicher Körperverletzung auf Schulabschlussfeier gesucht.

Lippe (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (03./04.07.2026) gegen Mitternacht gab es eine körperliche Auseinandersetzung auf einer privaten Schulabschlussfeier am Sportplatz in der Ahmser Straße. Zeugenaussagen zufolge entwickelte sich eine Rangelei zwischen mehreren Personen, im Rahmen derer mindestens zwei männliche Jugendliche aus Bad Salzuflen (16 und 17 Jahre) geschlagen wurden und stürzten. Selbst als sie bereits am Boden lagen, schlugen und traten die Täter weiterhin auf sie ein. Der Rettungsdienst brachte im Anschluss sowohl den 16-Jährigen mit leichten Verletzungen, als auch den 17-Jährigen mit schweren Verletzungen ins Klinikum. Wie viele Tatverdächtige genau an der gefährlichen Körperverletzung beteiligt waren, ist noch unklar. Mutmaßlich handelte es sich um männliche Jugendliche, die keine geladenen Gäste der privaten Feier waren. Einer der Täter soll etwa 1,84 m groß und 16 - 17 Jahre alt gewesen sein, eine etwas stabilere Statur sowie dunkle, gelockte Haare und leichten Bartwuchs haben und mit einem schwarzen T-Shirt sowie einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein. Das Kriminalkommissariat 6 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche weitere geschädigte Personen sowie Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich telefonisch unter (05231) 6090 zu melden.

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