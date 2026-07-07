PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Kupferkabel gestohlen.

Lippe (ots)

Im Ufler Weg schlugen am Sonntagabend (05.07.2026) Kupfer-Diebe zu. Sie entwendeten gegen 21.15 Uhr zahlreiche Meter Kupferkabel von dem Außengelände einer Firma. Es handelte sich augenscheinlich um drei Täter, die mit ihrem Diebesgut in einem PKW (VW Touran) in Richtung Am Zubringer flüchteten und wie folgt beschrieben werden können: männlich, ca. 1,70 - 1,80 m groß, schwarze, kurze Haare, bekleidet mit dunkler Kleidung. Zeugen, die Hinweise zum Fluchtwagen sowie den Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 07.07.2026 – 10:41

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchte Einbrüche in zwei Wohnungen.

    Lippe (ots) - Im Zeitraum 01. - 07.07.2026 versuchten bislang Unbekannte in eine Wohnung in der Brüderstraße sowie in eine Wohnung in der Straße Krumme Weide einzubrechen. Sie hebelten jeweils an einer Tür, aber schafften es nach ersten Erkenntnissen nicht in die Wohnungen einzudringen. Zeugen, die Hinweise zu den versuchten Einbrüchen geben können, informieren bitte unter (05231) 6090 das Kriminalkommissariat 2. ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 13:25

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Pedelec-Fahrer nach Verkehrsunfall verstorben.

    Lippe (ots) - Am 17.06.2026 kollidierte ein 65-jähriger Pedelec-Fahrer in der Straße "Am Fischerkamp" mit einem Transporter, den er offenbar übersehen hatte (wir berichteten am 18.06.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/6296893). Bei dem Zusammenstoß wurde der Mann aus Detmold - trotz getragenem Helm - lebensgefährlich verletzt. Am Freitag ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 13:16

    POL-LIP: Extertal-Asmissen. Versuchter Einbruch in Wohnhaus.

    Lippe (ots) - Im Zeitraum 28.06. - 05.07.2026 versuchten Unbekannte über ein Fenster in ein Zweifamilienhaus in der Pestalozzistraße einzubrechen. Augenscheinlich gelang es ihnen nicht die Räumlichkeiten zu betreten. Das Kriminalkommissariat 2 bittet unter (05231) 6090 um Zeugenhinweise zum Einbruchsversuch. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: 05231 / 609-5095 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren