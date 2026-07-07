Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Kupferkabel gestohlen.

Lippe (ots)

Im Ufler Weg schlugen am Sonntagabend (05.07.2026) Kupfer-Diebe zu. Sie entwendeten gegen 21.15 Uhr zahlreiche Meter Kupferkabel von dem Außengelände einer Firma. Es handelte sich augenscheinlich um drei Täter, die mit ihrem Diebesgut in einem PKW (VW Touran) in Richtung Am Zubringer flüchteten und wie folgt beschrieben werden können: männlich, ca. 1,70 - 1,80 m groß, schwarze, kurze Haare, bekleidet mit dunkler Kleidung. Zeugen, die Hinweise zum Fluchtwagen sowie den Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

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